Salva al buio tre canine nel recinto sommerso dall’acqua

La volontaria della Pubblica Assistenza di Collesalvetti Lisa Bellandi nella foto scattata dalla proprietaria delle canine. Ringraziamo entrambe per la disponibilità

Prima una e poi due insieme, la volontaria della Pubblica Assistenza di Collesalvetti le ha portate in salvo sulla strada dopo essere riuscita ad aprire il recinto nel quale le tre canine stavano nuotando stremate. La proprietaria: "La ringrazio di cuore per il coraggio e la compassione! Si è buttata nel fango al buio per salvarle. Senza di lei sarebbero sicuramente annegate. Noi purtroppo eravamo bloccati dall’altro lato del fiume"

“Erano letteralmente con l’acqua alla gola, sono stata contentissima di averle trovate vive”. A parlare è Lisa Bellandi, che ringraziamo per la disponibilità, la volontaria della Pubblica Assistenza di Collesalvetti che il 2 novembre intorno a mezzanotte ha salvato tre canine in un recinto sommerso dall’acqua. Allertati dalla Protezione civile, Lisa, il collega volontario della Pubblica Assistenza Claudio, nonché suo padre, e il presidente Stefano Gambino hanno raggiunto il punto indicato dalla segnalazione in località Badia/Tanna a Collesalvetti. “Sapevamo di dover cercare un recinto – spiega Lisa – ma l’acqua, circa 60-70 centimetri, aveva allegato tutto l’orto a seguito dell’esondazione del Tanna. All’inizio sentivamo solo abbaiare poi per fortuna siamo riusciti a scorgere una delle tre canine”. A quel punto Lisa ha raggiunto il recinto percorrendo a piedi, nel fango e con l’acqua alle ginocchia, circa 300 metri: “La prima cosa a cui ho pensato è stata a come aprire il recinto. Mi sono inginocchiata, ho infilato le mani sott’acqua e alla fine sono riuscita a individuare l’apertura. Mi sono aiutata come potevo con la torcia del cellulare. Tutte e tre le canine erano vive, per fortuna”. Prima una e poi due insieme, Lisa le ha portate in salvo sulla strada da dove la squadra – Lisa, Claudio e Stefano – è partita per raggiungere la proprietaria che ringraziamo per la disponibilità: “Ringrazio di cuore Lisa e la Pubblica Assistenza di Collesalvetti per il coraggio e la compassione – dice Irene – Si è buttata nel fango al buio, per salvare le tre canine che stavano abbaiando disperate. Senza di lei sarebbero sicuramente annegate. Noi purtroppo eravamo bloccati dall’altro lato del fiume e ogni tentativo di salvarle è stato inutile. Un abbraccio e un grande grazie a tutti i volontari”.

