Salvano padre e figlio tra la corrente, al ritorno gli applausi

Ringraziamo Nicola e il Bagno Roma per la disponibilità

"E' stato bello essere applauditi, anche se abbiamo fatto solo il nostro lavoro". Nicola Cecchi, livornese di 21 anni, al suo primo intervento di questo livello, è intervenuto insieme al collega per riportare a riva due turisti

Una ragazza segnala che la corrente ha portato due persone oltre le boe rosse. Nicola Cecchi, livornese di 21 anni, non ci pensa due volte e interviene. È successo il 12 agosto ai Bagni Roma di Tirrenia dove Nicola, che compirà 22 anni a novembre, ha salvato insieme al collega due turisti, padre e figlio, finiti in difficoltà per via della corrente. “Ho preso il patino “di volata” e quando li ho raggiunti erano a circa un paio di metri circa oltre le boe rosse – racconta il giovane bagnino – La corrente li portava più avanti. Io ho recuperato il padre. Il mio collega, che nel frattempo mi aveva raggiunto con l’altro patino, ha preso il figlio. Li abbiamo fatti salire e siamo ritornati a riva”. Quando arrivano sulla spiaggia, la tensione lascia spazio all’emozione. Partono gli applausi. “Abbiamo fatto solo il nostro lavoro comunque è stato bello, gli applausi fanno sempre piacere”. Per Nicola è stato un momento particolarmente importante: il primo salvataggio di questo livello. Giuseppe dei Bagni Roma ha voluto complimentarsi con i suoi bagnini: “Sono stati professionali, reattivi. Bravi”.

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