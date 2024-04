Salvata gattina abbandonata

Mela, la gattina di due mesi salvata da Baffi e Code per amici e Anpana. Ringraziamo entrambe le associazioni per la disponibilità

“Ha tolto le fasciaturine, corre e gioca. Il peggio, diciamo, è passato anche se ora l’aspetta l’operazione all’occhietto che purtroppo perderà. Ma Mela sarebbe morta se non l’avessimo trovata”. Rosalba è la responsabile dei gatti dell’associazione Baffi e Code per amici, che gestisce il canile e gattile di Campodimarte in via degli Acquedotti, e Mela è la gattina di 2 mesi salvata da Rosalba con la collaborazione determinante di Silvia di Anpana. “A segnalarci la gattina abbandonata a fine febbraio – spiega oggi Rosalba, che ringraziamo per la disponibilità – è stata una amica dell’associazione indicandoci che si trovava tra la vegetazione, “sotto” la variante, all’altezza delle Fonti del Corallo a Porta a Terra”. Tuttavia le ricerche non sono state semplici: “Sono state necessarie diverse ore per riuscire a trovare la micia e soprattutto e a tirarla fuori dai rovi. E purtroppo quando Silvia è riuscita a prenderla, grazie alla sua caparbietà, l’abbiamo trovata con le zampette posteriori ferite e un occhio ferito”. Recuperata e operata, Mela per il momento è stata adottata da una volontaria di Baffi e Code per amici che se n’è innamorata. “La nostra volontaria si è molto affezionata. Vedremo dopo l’operazione all’occhio cosa deciderà di fare”.

