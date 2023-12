Salvati con i pick up della Protezione civile alla Terrazza allagata

Il pick up della Protezione civile impegnato nelle operazioni di salvataggio di stamattina dal parcheggio della Terrazza allagato da 60-70 centimetri di acqua

L'acqua allaga il parcheggio della Terrazza, l'acquario dov'era in corso il compleanno gestisce la situazione. Una delle mamme dei festeggiati: "Solo parole di elogio per l'acquario e per la Protezione civile. Tutti quanti spettacolari, carini, premurosi e attenti nel risolvere la problematica. Alla fine i bambini si sono pure divertiti nel salire sui pick up". Il dirigente Lazzerini: "Queste sono le soddisfazioni del nostro lavoro, anche questa è la Protezione civile". Due pick up della Protezione civile hanno fatto la spola tra il parcheggio, con circa 70 centimetri d'acqua, e il viale Italia portando all'asciutto bambini e adulti

“Possiamo solo avere parole di elogio sia per l’acquario che per la Protezione civile. L’acquario non ha fatto percepire minimamente la problematica ai bambini, che devo dire alla fine si sono pure divertiti nel salire sui pick up, e la protezione civile è stata tempestiva. In generale, sono stati tutti spettacolari, carini e gentili, premurosi e attenti”. A dirlo è Elena, una delle mamme dei quattro festeggiati di una classe elementare che stamattina all’acquario, autorizzato ad aprire, stava festeggiando il compleanno del figlio quando ad un tratto l’acqua ha iniziato ad allagare la Terrazza e quindi il parcheggio circostante l’acquario. “Una delle coordinatrici della struttura che stava monitorando costantemente la situazione – prosegue Elena, che ringraziamo per la disponibilità – ha quindi deciso che era opportuno iniziare a prepararci. E così mentre i bambini hanno continuato a giocare noi adulti e l’acquario siamo andati avanti nel preparare l’uscita”. In pochi minuti sono arrivati sul posto due pick up della Protezione civile che facendo la spola tra l’acquario e il viale Italia hanno messo in salvo la classe: tra adulti e bambini circa 30 persone. “Il livello dell’acqua aveva raggiunto circa 70 centimetri – spiega il dirigente della Protezione civile e demanio Lorenzo Lazzerini – e così siamo intervenuti. Queste sono le soddisfazioni del nostro lavoro, anche questa è la Protezione civile”.

