Salvati sei cani, ora cercano casa

Salvati dalle guardie zoofile e dai volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Sono molto mansueti e affettuosi e una volta guariti potranno essere adottati e dimenticare il loro triste passato: cinque sono stati divisi tra un rifugio e alcuni stalli casalinghi, mentre il sesto ha già trovato una famiglia. Per aiutarli a rinascere, la sezione Oipa di Livorno ha promosso una raccolta fondi il cui ricavato sarà utilizzato per le loro cure

Deperiti dentro dei piccoli box, sei cani in un terreno di proprietà di un cacciatore sono stati salvati, come si legge in un comunicato stampa del 18 gennaio, da un intervento congiunto delle guardie zoofile e dei volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali Oipa di Livorno. Visibilmente denutriti si trovavano in recinzioni anguste e fatiscenti costretti a vivere tra le proprie deiezioni. Al momento dell’intervento, prosegue la nota stampa, sono stati trovati inoltre privi di acqua e cibo. Incontenibile la loro felicità al momento della liberazione. Hanno compreso che finalmente qualcuno si stava occupando di loro e sono subito saliti nelle auto dei volontari Oipa. Dai controlli veterinari tutti i cani, 3 maschi e 3 femmine, sono risultati purtroppo affetti da leishmaniosi e uno di loro dovrà essere operato per una cisti perianale. Cinque cani sono stati divisi tra un rifugio e alcuni stalli casalinghi, mentre il sesto ha già trovato una famiglia. Per aiutarli a rinascere, la sezione Oipa di Livorno ha promosso una raccolta fondi il cui ricavato sarà utilizzato per le loro cure. Sono cani molto mansueti e affettuosi che, una volta guariti, potranno essere adottati e dimenticare il loro triste passato.

Per maggiori informazioni e per offrire un’adozione: tel. 3898187384, email [email protected]. L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e di rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali. Per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento ad Alessandria e provincia, scrivere a [email protected] o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/livorno.

