Salvato cucciolo di gabbiano nella cappa della cucina

Franco Fantappiè, presidente di Anpana, con il cucciolo di gabbiano dopo averlo estratto dalla cappa

Intervento di Anpana oggi pomeriggio in un appartamento a Corea dove un signore aveva chiamato i vigili del fuoco spiegando di aver sentito dei rumori nella cappa della cucina. Il presidente Fantappiè: "E' la prima volta che ci capita di trovare un volatile di queste dimensioni. Lo abbiamo portato alla Lipu"

“Non capita tutti i giorni, però almeno due tre volte l’anno sì e comunque per assioli, storni, passerotti. Tutti volatili di piccole dimensioni. Questa è la prima volta che ci capita di trovare un piccolo di gabbiano”. E’ rimasto sorpreso anche Franco Fantappiè, presidente di Anpana, intervenendo oggi pomeriggio in un appartamento a Corea dove un signore aveva chiamato i vigili del fuoco spiegando di aver sentito dei rumori nella cappa della cucina. “Lo abbiamo trovato tutto sommato in buone condizioni – prosegue Fantappiè – Dopo averlo liberato lo abbiamo portato alla Lipu. Quando possiamo siamo ben contenti di evitare un intervento semplice ai vigili del fuoco, intervenendo noi al loro posto sempre e comunque in tutta sicurezza. Penso ne vada a beneficio di tutta la comunità”.

