Salvato un cucciolo di iguana: era nascosto in un carico dall’India

Nelle foto tratte dal profilo Facebook di Anpana Livorno il cucciolo di iguana trovato al Terminal di via Orlando

L'animale, in buona forma, è stato trovato tra alcuni tronchi in un carico proveniente dall'India. Il cucciolo è stato affidato al Museo di Storia Naturale di Calci prima di essere destinato o all'Acquario di Livorno o allo zoo di Pistoia

Salvato un cucciolo di iguana e affidato alle amorevoli cure del Museo di Storia Naturale di Calci dove verrà rimesso… in forma. È questo quanto accaduto nella giornata di giovedì 30 marzo all’interno del Terminal Casali di via Salvatore Orlando. A darne notizia è la stessa associazioen Anapana Odv di Livorno tramite un post lasciato sulla loro pagina Facebook. “Oggi siamo stati chiamati da dei ragazzi del terminal Casali in via Salvatore Orlando perché un cucciolo di iguana si era infilato tra i tronchi provenienti dall’India – si legge sulla pagina dell’Associazione Nazionale Protezione Animale Natura e Ambiente di Livorno – il piccolo animale, che poi si è rivelato un giovane maschio della specie indiana Calotes versicolor, era abbastanza in forze, abbiamo quindi allertato il reparto Cities della Guardia di Finanza che hanno appurato come l’elemento non fosse protetto dalla convenzione di Washington. Per questo motivo ci hanno autorizzato a portarlo al Museo di storia naturale di Calci”.

Qui il dottor Marco Zuffi del Museo si è mosso rapidamente e dopo la chiamata dell’Anpana lo ha preso in cura. “Momentaneamente lo terranno loro – spiegano dall’Anpana – ma non è detto che in un secondo tempo quando starà meglio potrà essere trasferito all’Acquario di Livorno o al giardino Zoologico di Pistoia. Un grazie speciale a Marco a nome nostro e dell’iguana”.

