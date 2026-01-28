Salvetti all’inaugurazione del nuovo impianto Solvay per la produzione della silice amorfa

Il sindaco Luca Salvetti ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del nuovo impianto Solvay per la produzione della silice amorfa (una forma di biossido di silicio che si presenta come una polvere bianca con capacità di assorbimento e addensante).

“Una giornata significativa per l’economia di Livorno – ha dichiarato il Sindaco – per il suo settore industriale, le sue prospettive occupazionali e le produzioni con forte collegamento alla sostenibilità. L’inaugurazione del nuovo impianto della Solvay per la produzione della silice amorfa, il primo in Europa, regala il radicamento dell’azienda sul nostro territorio, la conferma con ulteriori incrementi dei livelli occupazionali e una produzione particolarmente preziosa nel quadro dei prodotti frutto di tecnologie avanzate, transizione energetica e green chemistry, con l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la competitività. La produzione di silicio bio (ottenuta dagli scarti della lavorazione del riso) avverrà in una nuova torre di 40 metri e consentirà l’abbattimento del 35% dell’emissione di CO2 e oltre il 20% di risparmio dell’acqua. All’evento inaugurale ha partecipato il board internazionale della Solvay, l’ambasciatore del Belgio, rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e le istituzioni”.

