Salvetti: “Decoro e manutenzioni, ecco gli ultimi interventi”

Prosegue l’aggiornamento del sindaco Salvetti, attraverso Fb e Instagram, sui lavori per le manutenzioni e del decoro della città con l’elenco degli ultimi più significativi interventi svolti (foto). Elenco che vi proponiamo: rimozione roulotte e auto in zona via Spagna alla Scopaia, recupero e rimozione dei rifiuti e individuazione con multa per chi li aveva abbandonati, lavori sulla “Grande A” di piazza Attias, abbellimento dei nostri giardini.

I post Fb del 14 e 16 ottobre 2021 – In due post Fb, uno del 14 e uno del 16 ottobre, il sindaco ha riepilogato gli ultimissimi interventi in materia di decoro e manutenzioni svolti in città. Ecco quali. Post del 16: “Avanzamento dei lavori alla Terrazza Mascagni. Il nuovo impianto di irrigazione all’Ippodromo Caprilli. Rimozione di un camper e delle biciclette abbandonati. Pulizia dei cassonetti in Borgo”. E ancora. Post del 14 (vedi foto): “Via le transenne in piazza Attias. Spazio giochi riqualificato dietro la Coin. Intervento di maquillage del Mercato Centrale. Ripristino degli arredi vandalizzati in via della Madonna”.