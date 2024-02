Salvetti e Confcommercio in via Grande per l’inizio dei lavori

Foto Confcommercio

Il sindaco Salvetti ha voluto avvertire personalmente i titolari delle attività di via Grande della partenza del cantiere. In particolare i negozi e i pubblici esercizi che insistono sui due lati dei portici che dal mare arrivano fino a via Montegrappa e via III Novembre. Sarà infatti questa la prima tappa del cantiere che metterà finalmente mano a illuminazione, soffitti, colonne e pavimentazione, e che entro un mese dovrebbe poi proseguire sul secondo tratto (fino a via Vittorio Veneto e Via Piave). Il sindaco ha rassicurato i commercianti che il cantiere sarà, come richiesto espressamente da Confcommercio, meno impattante possibile, ovvero che agevolerà l’ingresso di clienti e fornitori negli esercizi commerciali e che durerà solo per il minimo necessario a effettuare i lavori in quel tratto. “La reazione degli imprenditori è stata molto positiva” racconta Luca Franciosi, responsabile sindacale Confcommercio, “anche perché è evidente a tutti che la sicurezza e il decoro della via dello shopping non può più aspettare. Sindaco e assessore hanno inoltre assicurato che il periodo di cantiere verrà scorporato dall’importo della Tari di imprese e cittadini, in modo da compensarli anche solo parzialmente dai disagi che inevitabilmente ci saranno”.

