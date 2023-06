Salvetti fa il bilancio del quarto anno di mandato

(1) Allegati (1) IL BILANCIO DEL QUARTO ANNO DI MANDATO DELLA GIUNTA SALVETTI

Il sindaco Luca Salvetti insieme alla Giunta ha presentato alla stampa i risultati del 4° anno di mandato

Il sindaco Luca Salvetti insieme alla Giunta ha presentato alla stampa i risultati del 4° anno di mandato (clicca sulla clip sopra al titolo per consultare e scaricare il libretto riassuntivo sul bilancio del quarto anno di mandato della Giunta Salvetti).

Scherzando con il titolo della brochure (… e il quarto vien da sé… ) che sintetizza i punti chiave del lavoro svolto durante il quarto anno di mandato dell’Amministrazione Comunale, il sindaco ha aperto la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina agli Hangar Creativi in via Meyer dicendo che: “Il quarto anno in effetti è venuto da sé in seguito ad un lavoro preparatorio e rappresenta la realizzazione di tante cose, in tanti settori. Per questo mi sento di ringraziare tutti gli uffici, i dirigenti e i collaboratori per il lavoro svolto e da svolgere”.

Il sindaco ha quindi presentato le squadre della Protezione Civile Comunale e della Polizia Municipale che si alterneranno nel sostegno alle popolazioni dell’Emilia Romagna vittime della tremenda alluvione di due settimane fa.

