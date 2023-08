Salvetti: “In arrivo piogge tra domenica sera e martedì. Massima attenzione”

Immagine tratta dalla pagina Fb Luca Salvetti

Luca Salvetti in un post pubblicato sui social il 26 agosto raccomanda prudenza: “Dopo il periodo di siccità sono in arrivo piogge significative soprattutto tra domenica sera e martedì. Oltre a raccomandare la massima attenzione e ad attendere dalla Regione Toscana le indicazioni sul tipo di allerta meteo, il Comune di Livorno con la Protezione Civile, gli uomini delle manutenzioni Asa e Aamps hanno avviato il monitoraggio dei corsi d’acqua nei 41 punti di rilevamento e un intervento per il controllo di fognature griglie e punti di raccolta delle acque meteoriche. La prevenzione diventa fondamentale di fronte ad eventi meteo sempre più violenti repentini e concentrati. Raccomandiamo la massima attenzione prima e durante la criticità e una attenta valutazione delle informazioni che saranno diffuse”.

