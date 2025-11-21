Salvetti in via Cambini per spiegare l’ordinanza. Si fa largo la Ztl in via Roma

Ordinanza alla mano, il sindaco ha incontrato i titolari dei locali per spiegare loro il contenuto del testo: "Secondo me è una ordinanza equilibrata ma vediamo se dopo questo primo weekend ci fossero degli aspetti tecnici da poter sistemare come il sigillamento dell'asporto. Rimango contrario al contingentamento delle presenze"

Testo alla mano, il sindaco si è presentato alle 18.00 in via Cambini – “la via più chiacchierata delle ultime settimane” come lui stesso l’ha definita – per incontrare e spiegare direttamente ai titolari dei locali il contenuto e gli obiettivi dell’ordinanza in vigore da ieri, annunciando un altro provvedimento: la Ztl in via Roma, all’altezza di via del Bosco, per limitare dalle 23.00 gli accessi in via Roma stessa. “In generale a mio avviso è un’ordinanza equilibrata – ha detto durante il confronto – pensata per rispondere a problematiche concrete, ma anche rispettosa delle esigenze di chi vive e lavora qui. Non minimizziamo o banalizziamo la problematica”. Il primo cittadino ha quindi spiegato che si tratta di una sperimentazione di 60 giorni: “Vediamo che effetto reale avrà in questo primo weekend. Dopodiché ci riconfronteremo per valutare se ci sono aspetti tecnici da migliorare come per esempio sigillare l’asporto. Un punto su tutti è il buon senso, che deve guidare la gestione di questo provvedimento”. Salvetti ha poi ribadito la sua contrarietà al contingentamento delle presenze: “Come si fa a dire ad un gruppo di persone che vogliono salire a casa di amici che non possono farlo perché è stato raggiunto il numero massimo? E poi temo le ripercussioni che una misura simile potrebbe avere su zone vicine come via Roma e via Marradi. Limitare la libertà delle persone è sempre una sconfitta”. Presenti all’incontro gli assessori Garufo, Ferroni, Mirabelli, il security manager Giampaolo Dotto e il direttore di Confesercenti Alessandro Ciapini.

