Salvetti nominato dall’Anci presidente della Commissione permanente nazionale di Protezione Civile

Prestigioso incarico nazionale per il sindaco di Livorno Luca Salvetti che è stato nominato dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presidente della Commissione permanente che si occupa di Protezione Civile
La Commissione Nazionale ANCI su Protezione Civile è un organo tecnico-politico dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) che ha il compito di rappresentare e coordinare le istanze dei Comuni italiani all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
La Commissione opera per garantire che il ruolo del sindaco — quale autorità locale di protezione civile — sia supportato da normative e risorse adeguate.
Nel comunicare la notizia al Sindaco di Livorno, il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci Marco Fioravanti e il presidente Nazionale dell’Anci Gaetano Manfredi hanno scritto: “Siamo certi che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle Città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese”.
Per il sindaco Salvetti la nomina ha un valore per la città e per il lavoro fatto nel settore specifico: “Sono contento per Livorno e cono contento perché la scelta che riguarda la Protezione civile, un settore sempre più strategico e al centro del ruolo degli amministratori nel rapporto con lo stato e i governi, arriva collegata allo straordinario lavoro che abbiamo fatto in sei anni. A Livorno dal 2019 in poi abbiamo realizzato la riorganizzazione del settore all’interno della struttura comunale, abbiamo dato vita al nuovo piano di protezione civile moderno e all’avanguardia, siamo riusciti a mettere in campo i numerosi interventi di messa in sicurezza del territorio. A questo si è aggiunto molto altro compreso il lavoro fatto in prima linea nell’accoglienza delle 22 navi di migranti. Un salto di qualità indubbio e una esperienza che adesso metterò a disposizione per il livello nazionale”.
Le attività principali che il sindaco di Livorno come presidente della commissione dovrà seguire includono:
– Supporto Legislativo: Analisi e proposte di aggiornamento per il riordino della normativa di settore (es. Codice della Protezione Civile).
– Coordinamento Emergenze: Supporto ai Comuni durante le fasi di gestione emergenziale e assistenza tecnica nei processi di ricostruzione post-calamità.
– Pianificazione e Formazione: Promozione della cultura della prevenzione e monitoraggio dell’adozione dei Piani di Protezione Civile Comunali.
– Rappresentanza Istituzionale: Interlocuzione diretta con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e altri enti nazionali.
