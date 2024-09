Salvetti: “Ore 18.15: in gran parte riaperte le strade chiuse per allagamento”

Caduti quasi 45 millimetri di pioggia in un'ora, un livello preoccupante che ha fatto scattare l'apertura del Coc della Protezione Civile. La Protezione Civile, la Polizia Municipale e il volontariato di Protezione civile stanno monitorando il territorio. Allerta fino alle ore 6.00 di lunedì 9 settembre. Annullato lo spettacolo di Scenari di Quartiere in programma stasera alle 19 al Teatro Goldoni

La Protezione Civile, la Polizia Municipale e il volontariato di Protezione civile stanno monitorando il territorio.

Gli aggiornamenti del sindaco

Vi riportiamo gli aggiornamenti in tempo reale del sindaco Salvetti dalla propria pagina Fb e Ig.

Aggiornamento delle 18.15: “Le strade che avevano avuto più problemi e che erano state chiuse sono in gran parte riaperte dopo due ore dalla bomba d’acqua. Riaperta via Cimarosa, riaperta via del Testaio, riaperta via dei Pensieri. Le uniche criticità che rimangono sono quelle del sottopasso di via Firenze e la zona di via Provinciale Pisana”. Aggiornamento delle 17.50: “Al momento attuale, piogge leggerissime in città mentre ha piovuto nell’ultimo quarto d’ora 10 mm sulla Valle Benedetta quindi massima attenzione ai corsi d’acqua collegati a questa zona e che al momento comunque sono sotto soglia. Gli allagamenti che ci sono stati hanno riguardato soprattutto alcune strade che sono state chiuse come via Cimarosa, via Firenze e via del Testaio però a distanza di un’ora e mezzo l’acqua defluisce e quindi alcune sono già state riaperte”. Aggiornamento delle ore 16.45: “La prima parte della perturbazione è transitata. Al largo della Corsica però c’è il grosso che sta procedendo verso la costa Toscana. Al momento il quadro è preoccupante per gli allagamenti in città con l’acqua che si è concentrata in molte zone critiche mentre i rii ed i corsi d’acqua non sono ancora sopra il livello di guardia”. La prima comunicazione del sindaco: “Quasi 45 millimetri di pioggia in un’ora sulla nostra città. Un livello preoccupante che fa scattare l’apertura del Coc della Protezione civile. La pioggia è concentrata al momento sulla città e non sulle colline retrostanti per cui i torrenti e i corsi d’acqua al momento sono ancora sotto il livello di massima attenzione. Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti e di continuare a raccogliere informazioni dai canali ufficiali per gestire situazioni e comportamenti idonei a limitare i rischi”.

Spettacolo di Scenari di Quartiere annullato

Causa maltempo e conseguente difficoltà di accesso, lo spettacolo di “Scenari di quartiere” in programma al Teatro Goldoni alle ore 19 e la presentazione del volume prevista per le ore 18 sono rinviati a data da definire.

Allerta fino alle 6 del 9 settembre

La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta meteo arancio per temporali forti e rischio idrogeologicoidraulico del reticolo minore su tutta la Toscana che riguarderà la nostra città dalle ore 7.00 di domenica 8 settembre alle ore 6.00 di lunedì 9 settembre. Nello specifico il bollettino meteo prevede per domani, domenica, già dalla mattina possibili temporali, localmente forti sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all’Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali. Nel pomeriggio possibile temporanea attenuazione dei fenomeni sulle zone interne, ma dal tardo pomeriggio/serra nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Dalle prime ore della notte fra domenica e

lunedì, attenuazione delle precipitazioni a partire dalle zone di nord ovest. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Domani, domenica, in serata possibili raffiche di Libeccio fino a 60-70 km/h sottovento all’Appennino.

Prevista la chiusura



◦ dei centri diurni;

◦ dei parchi cittadini;

◦ dei cimiteri cittadini;

◦ del canile comunale

Via Aiaccia sarà chiusa dalla Protezione Civile di Collesalvetti.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Condividi:

Riproduzione riservata ©