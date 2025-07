Salvetti presenta la prima di cinque “piazzette” dedicate agli illustri livornesi

Saranno 5 le piazzette dedicate ai livornesi per altrettante categorie: donne (inaugurata oggi), sportivi, antifascismo, cultura e arte e ognuna avrà un Qr code per leggere in maniera interattiva la storia di ogni personaggio: "Siamo al 70% dei lavori completati"

Il sindaco Salvetti, gli assessori Federico Mirabelli e Viola Ferroni, Eleonora Agostinelli vice presidente della Provincia, gli architetti dello studio Ipostudio che hanno realizzato il progetto di via Grande, Massimo Bianchi in rappresentanza della Commissione Toponomastica e i rappresentanti della ditta realizzatrice dei lavori, hanno presentato la prima di cinque “piazzette” di via Grande, angolo via Santa Fortunata, con le targhe commemorative dedicate a sei donne livornesi illustri: Anna Franchi, Frida Misul, Angelica Palli, Carolina Internari, Erminia Cremoni, Edda Fagni. L’intervento, completato il 17 luglio, rientra nelle opere complessive di risistemazione della via Grande eseguito da un raggruppamento di imprese livornesi (Frangerini impresa Srlu, Edinfra s.r.l. e Lu.mar. Impianti srl).

“Siamo al 70% dei lavori completati” ha detto Mirabelli. “Andando avanti ci siamo resi conto di quanto fosse bella la riqualificazione che oggi vede questa bella inaugurazione” aggiunge Salvetti annunciando che in ogni piazzetta verrà installato un Qr code per leggere in maniera interattiva la storia di ogni personaggio. Saranno 5 le piazzette dedicate ai livornesi per altrettante categorie: donne (inaugurata), sportivi, antifascismo, cultura, arte. “Inauguriamo oggi, un giorno prima del via di Effetto Venezia, per legare queste sei grandi donne livornesi al tema della kermesse, ovvero ciò che le donne ci dicono” conclude il primo cittadino che scherzando, ma non troppo, ha detto di essersi informato sul “prodotto che servirà per lucidare le targhe”.

I profili delle sei donne

Anna Franchi (Livorno, 15 gennaio 1867 – Milano, 29 novembre 1954). Giornalista e scrittrice è stata tra le prime storiche dell’arte europee e la prima in assoluto a scrivere una biografia sul maestro Giovanni Fattori.

Frida Misul (Livorno, 3 novembre 1919 – Livorno, 20 aprile 1992) è stata una superstite dell’Olocausto di origine ebraica, autrice nel 1946 di una delle prime testimonianze letterarie di deportati italiani nel campo di concentramento di Auschwitz.

Angelica Palli (Livorno 1798 – Livorno, 6 marzo 1875) è stata una scrittrice e patriota.

Carolina Internari (Livorno 23 maggio 1793 – Firenze 23 marzo 1858). E’ stata la regina della prosa italiana della prima metà dell’Ottocento.

Erminia Cremoni (Livorno 1905- Livorno 1956) è stata una figura importante dell’antifascismo livornese, nota per il suo impegno nel laicato cattolico e nelle associazioni legate all’Azione Cattolica e all’Unione Femminile Cattolica.

Edda Fagni (Livorno, 28 marzo 1927 – Livorno, 28 agosto 1996) è stata una politica, sindacalista e senatrice.

