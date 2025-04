Samuel e Raffaele presentano la loro app Up

I due inventori raccontano la loro app di "drive delivery pooling" che offre la possibilità di pubblicare annunci per spedizioni, "da un punto A a un punto B", sfruttando le rotte condivise di altri utenti: "Si basa sul concetto di business collaborativo e punta ad ottimizzare l'impatto ecologico"

di Giulia Bellaveglia

Nel mondo dell’innovazione digitale, ci sono storie appassionanti come quella di Up, una App nata dalla determinazione, dalla passione e dalla volontà di offrire un servizio aggiuntivo al modo in cui le persone interagiscono con le spedizioni online. Un’applicazione che da sogno si è trasformata in realtà grazie alla visione innovativa di due giovani imprenditori livornesi: Raffaele Scarlatti e Samuel Bacci. La storia inizia come molte altre grandi innovazioni: in un magazzino, con pochi mezzi. “Raffaele – spiega Bacci – continuava a dirmi Ho un’idea, ho un’idea…. Così, dopo averglielo sentito ripetere più volte, gli ho detto: facciamolo!”. La proposta si è rapidamente trasformata in qualcosa di concreto. “Per noi è stato un grande investimento – prosegue Bacci – un po’ come un figlio. Abbiamo messo tutti noi stessi in questo percorso, senza appoggi esterni, senza aiuti. Abbiamo affrontato momenti difficili, in cui sembrava che la strada fosse troppo ripida. Ma ce l’abbiamo fatta”. L’approccio dell’applicazione non si limita a riprendere i tradizionali modelli di delivery, ma li sfida in modo audace e innovativo. “L’ambizione è grande – aggiunge Scarlatti – e ci sono stati momenti di incertezza. Ma siamo pronti a sostenerci a vicenda. Grazie a Samuel, che ha creduto in un sogno che all’inizio sembrava incerto, e grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile”. “Il percorso sarà lungo – conclude Scarlatti – ma non ci fermiamo qui. Abbiamo tante idee in cantiere e il progetto evolverà. Seguirà nuove direzioni e affronterà nuove sfide”.

