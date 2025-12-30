Samuel in verticale per 1.000 metri alla Terrazza Mascagni

L’atleta livornese di CrossFit ha percorso 100 volte 10 metri in handstand walk con un tempo di 1:15’15” firmando così una vera e propria impresa sportiva di CrossFit incitato dai molti passanti che si sono fermati incuriositi

L’atleta livornese di CrossFit Samuel Baiano, stabilitosi dal 2018 negli Usa, lunedì 29 dicembre ha scelto la Terrazza Mascagni come location per provare a percorrere 1.000 metri in handstand walk una skill del CrossFit, sport che pratica e del quale è allenatore nel Box Krypton di Ben Smith (vincitore dei CrossFit Games 2015). Doveva dunque percorrere 100 volte 10 metri camminando sulle mani. A circa 400 metri dal traguardo ha pensatp di non farcela ma poi si è stabilizzato ed è riuscito a chiudere la prova in 1:15’15”. Nella fantastica cornice della Terrazza Mascagni molte persone incuriosite si sono fermate ad osservarlo ed incitarlo ed è stato girato un reel su Instagram (@samuelbaiano) dove è seguito da oltre 55.000 americani. Samuel quest’anno ha partecipato nella massima categoria “Team Elite” alla competizione internazionale Wodapalooza di Miami e nel 2024 alle semifinali della più importante competizione di questo sport: i “CrossFit Games”. Il CrossFit è un sistema di fitness brevettato sempre più praticato in tutto il mondo che impone agli atleti allenamenti intensi di sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, strongman, rowing machine, air bike, skiErg, nuoto, corsa e molti altri esercizi.

