Sandra Scarpellini è la nuova presidente della Provincia di Livorno

Nella foto la neo presidente della Provincia in un'immagine tratta dal sito ufficiale del Comune di Castagneto Carducci

È stata eletta Sandra Scarpellini, già sindaco di Castagneto Carducci, con il 69,3% dei voti che ha così battuto nella corsa elettorale il rivale Davide Montauti (sindaco di Campo nell'Elba) che ha ottenuto il 30,7% dei voti

L’Ufficio elettorale ha ufficializzato i risultati delle elezioni per il presidente della Provincia di Livorno. È stata eletta Sandra Scarpellini, già sindaco di Castagneto Carducci, con il 69,3% dei voti (pari a 50.865 voti ponderati). Si ricorda che il corpo elettorale era composto dai sindaci e dai consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia di Livorno. Subito dopo Davide Montauti (sindaco di Campo nell’Elba) ha ottenuto il 30,7% dei voti (pari a 22.560 voti ponderati).

Sono tati 297 gli aventi diritto al voto (206 seggio Livorno – 91 sottosezione elettorale Portoferraio). I votanti complessivi invece sono stati 180 (122 a Livorno – 58 nella sottosezione elettorale Portoferraio) con un’affluenza pari al 60,9 % e con una scheda bianca e una scheda nulla.

Sandra Scarpellini è nata a Rosignano Marittimo il 14 dicembre del 1968. Ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “G.D’Annunzio” di Cecina. E’ laureata in Scienze Politiche con indirizzo Internazionale presso l’Università degli Studi di Pisa.

Impiegata come responsabile unità organizzativa a supporto degli organi di governo presso il Comune di Rosignano Marittimo, adesso in aspettativa non retribuita per il periodo del mandato.

Condividi: