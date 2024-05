Santini Big Shop si aggiudica il primo premio Frida Kahlo Viva La Vida

Francesca e Michela Santini: "Siamo felici e onorate di questo grande risultato. Per noi rappresenta un riconoscimento per i tanti anni dedicati alla nostra attività con impegno ed entusiasmo"

Santini Big Shop si aggiudica il primo premio Frida Kahlo Viva La Vida organizzato da Origamo, famosa azienda di biglietti Pop up e filigrana fatti completamente a mano che recentemente è entrata nel guinness dei primati per aver prodotto il biglietto più grande del mondo (ben 9 metri quadri). Francesca e Michela Santini raccontano della loro grande emozione quando collegate in diretta sul canale Youtube dell’azienda e su Facebook con il titolare Ceciliato da Torino, l’art director da Londra e le rappresentanti della Frida Kahlo Corporation Miami da Barcellona che hanno annunciato il vincitore.

“Siamo felici e onorate di questo grande risultato che oltre a farci vincere un viaggio a Parigi per visitare la mostra dedicata alla famosa pittrice messicana è per noi come un riconoscimento per i tanti anni dedicati alla nostra attività con impegno ed entusiasmo. E come dice Frida: non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©