Santomauro approda allo Zelig di Milano

Il comico e attore livornese ha vinto la finale dell'Open Mic in tour e porterà un suo spettacolo allo Zelig di Milano nella stagione 2024/2025. "Sono felicissimo e orgoglioso di portare un pezzo di Livorno nel tempio della comicità italiana"

Stefano Santomauro vince la finale dell’Open Mic in tour, tenutasi a Montevarchi (Arezzo) alla presenza del direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo, guadagnando l’opportunità di poter portare un proprio spettacolo allo Zelig di Milano nella stagione 2024/2025. “Sono felicissimo di aver vinto ma soprattutto di poter portare qui i miei spettacoli. Un posto magico, leggendario, dove sono andati in scena i grandissimi della comicità italiana. Vedere uno dei miei show in programmazione allo Zelig per la prossima stagione mi fa davvero impressione! Ringrazio Giancarlo Bozzo per l’opportunità e tutti i comici che hanno partecipato alla gara”.

Regista, autore, attore e direttore artistico del Sulla Felicità Festival, in questi anni ha visto i propri spettacoli (Like, Happy Days e l’atteso God Save The Sex sono stati visti dal oltre 35000 spettatori) andare in scena praticamente il tutta Italia riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. Santomauro è anche attore di cinema entrando, nel 2024, nel cast internazionale dell’atteso “The Return” con star del calibro come Ralph Fiennes e Juliette Binoche in uscita in tutto il mondo a fine anno. Il 4 maggio sarà ai 4 Mori con God Save The Sex: “Sarà bellissimo festeggiare il traguardo dello Zelig con l’anteprima del nuovo spettacolo proprio nella mia città! L’affetto che mi arriva dai livornesi è potente! Sono orgoglioso di poter portare un pezzo di Livorno con me!”.

