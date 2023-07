Sarà intitolato ad Ablondi e Toaff il nuovo ponte ai Tre Ponti

L'annuncio del sindaco Salvetti durante il punto sui lavori post alluvione e riguardanti il lungomare, "dalla Fortezza Vecchia al Maroccone", nel corso di un incontro al Circolo Pd Ardenza La Rosa: "Sarà un ponte tra le religioni"

di Giulia Bellaveglia

“A mio avviso quando si parla di lungomare si intende la zona che dalla Fortezza Vecchia si estende fino agli spazi del Maroccone. Un tratto lungo ed importante che da parte di questa amministrazione ha avuto una grande attenzione”. Con queste parole il sindaco Salvetti ha aperto l’incontro al Circolo Pd Ardenza La Rosa nel corso del quale, insieme all’ingegnere del Comune di Livorno Angelo Di Cristo, ha parlato dei lavori post alluvione e riguardanti il lungomare. Tante, insomma, le tematiche affrontate. “Per quanto riguarda il Rio Maggiore i lavori sono quasi terminati e il nuovo ponte ai Tre Ponti con tutta probabilità verrà intitolato ad Ablondi (Alberto Ablondi, vescovo di Livorno negli anni Settanta) e Toaff (Elio Toaff, rabbino, è considerato la massima autorità spirituale e morale ebraica in Italia) come ponte tra le religioni. Da via Rodocanacchi a via Toti i cantieri sono ancora aperti per un investimento di 5 milioni che terminerà entro il 2024; da via Dei Pensieri a via Cattaneo occorrono ancora circa 16 mesi per 10 milioni, lo stesso dal monte di via Cattaneo al monte Ardenza, 7 milioni, ed infine da via Toti verso la foce dell’Accademia, grazie ai 10 milioni investiti dalla Regione, siamo in direzione appalto e nomina della ditta”. Poi il sindaco, rispondendo alle domande del segretario del Circolo Simone Maltinti, ha parlato del lungomare tra traguardi raggiunti e ancora da raggiungere. “Sulla Fortezza Vecchia, grazie anche al contributo di Regione Toscana, sono stati investiti circa 6 milioni. Sull’area del porticciolo turistico e di Porta a Mare è stata fatta una grande rivisitazione, inaugurato l’orologio del cantiere e a breve (settembre, ndr) è prevista l’apertura delle Officine Storiche. I lavori alla Bellana sono invece terminati; abbiamo recuperato un chilometro di passeggiata ed eliminato il traffico, resta da affrontare qualche problema relativo ai parcheggi per i residenti che con tutta probabilità risolveremo destinando altre zone alla lettera. Gli Hangar Creativi sono ormai una realtà a tutti gli effetti. Poi c’è la Terrazza Mascagni, oggetto di interventi di manutenzione del decoro per un totale di 75 mila euro l’anno, mentre per piazza Sant’Jacopo in Acquaviva l’idea è quella di renderla più protetta per i pedoni. L’Ippodromo non è certo al top perché il gestore, avendo un orizzonte a 6 mesi, giustamente non realizza investimenti importanti. Ecco perché a breve pubblicheremo un bando per un partenariato tra pubblico e privato della durata di almeno 15 anni. Il parco della Ceschina è stato già oggetto di un progetto che non abbiamo ritenuto di portare avanti perché snaturava l’origine, quindi ci impegneremo a valutare altri progetti. Per quanto riguarda poi la Rotonda credo che quella distesa di cemento non sia il futuro, la zona deve essere restituita alla città con un intervento diverso. Infine, stiamo finalmente avviando la realizzazione della pista ciclabile”.

