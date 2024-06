Sara Paoli è la nuova sindaca di Collesalvetti

Sara Paoli, la trentaseienne vicarellese, già assessora con delega al Bilancio e Politiche Finanziarie, Trasporti e Viabilità, Associazioni (non assistenziali), è stata eletta sindaca del Comune di Collesalvetti in seguito all’esito del ballottaggio andato in scena domenica 23 e lunedì 24 giugno contro Carlo Fredianelli.

La neo prima cittadina ha raccolto il 57.43% delle preferenze contro il 42.57% dell’avversario Carlo Fredianelli. Sara Paoli prende in mano così il testimone da Adelio Antolini che ha governato il comune colligiano per dal 2019 ad oggi.

