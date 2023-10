“Sarà una città in fermento”. Tra Banditella e Montenero un Parco delle Generazioni

La mappa del nuovo Parco delle Generazioni e il tavolo della conferenza stampa del 18 ottobre

Il sindaco ha fatto il punto sui lavori derivanti dai fondi Pnrr del Governo: "Parliamo di un piano da 134 milioni e 61 interventi grande tre volte il piano triennale di opere pubbliche del Comune". All'interno del Parco le Rsa Serena e Pascoli, un nuovo Polo Scolastico (collaudo previsto giugno 2026) e servizi

“Nei prossimi mesi e anni grazie anche al Pnrr, che sembra chissà che parola ma racchiude decine e decine di lavori finanziati in parte dal Governo, vedremo una città in fermento cambiare in maniera incredibile”. E’ entusiasta il sindaco nel presentare i risultati raggiunti e da raggiungere sfogliando la relazione “sullo stato di attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Next Generation”. Perché si tratta, spiega il primo cittadino, di “un piano di opere pubbliche grande tre volte il piano triennale di opere pubbliche del Comune in cui basta che un solo granello dell’ingranaggio salti per bloccare tutta la catena”. Numeri alla mano parliamo di 134 milioni, di cui 82 messi dal Governo, per un totale di 61 interventi – 45 del Comune e i restanti a carico delle società partecipate – che daranno appunto un nuovo volto alla città. “Dei 45 progetti che ci competono – spiega il coordinatore dello staff del progetto Pnrr Leonardo Gonnelli, nonché dirigente Assetto Territorio del Comune – 30 sono stati già aggiudicati, 6 sono in fase di gara e 9 sono a fine progettazione. Tre i blocchi in cui sono stati inseriti i vari progetti: transizione digitale, coesione sociale e culturale, istruzione”. Rientra in quest’ultimo blocco uno dei 9 progetti elencati da Gonnelli a fine progettazione che Salvetti ha definito come “progetto affascinante”. Ovvero la realizzazione di quello che verrà chiamato Parco delle Generazioni tra Banditella e Montenero Basso, un tempo individuata come l’area del nuovo ospedale. Qui, dove sono già presenti le Rsa Serena e Pascoli, sorgeranno un nuovo Polo Scolastico (collaudo previsto giugno 2026) composto da un centro di infanzia 0-6 anni e una nuova scuola primaria e secondaria di I grado e servizi. “Non ci sarà alcuna nuova cementificazione – prosegue Gonnelli – ma una riqualificazione delle strutture esistenti”. Salvetti ha voluto inoltre porre l’accento su altri tre progetti Pnrr che cambieranno la città: sul fronte sicurezza il consolidamento e rifacimento di via Falcucci a Quercianella e la sistemazione dell’area fluviale in zona Magrignano; la realizzazione di un impianto sportivo polivalente indoor alla Scopaia. Infine, non solo futuro ma anche interventi sul presente grazie al Pnrr. Come ha spiegato il dirigente del Settore Impianti Daniele Agostini “la bellezza del Pnrr non è solo nel fatto che si vanno a realizzare nuove opere pubbliche ma anche dal fatto che interveniamo sulla messa in sicurezza del patrimonio esistente”. Infine, il direttore generale del Comune Nicola Falleni: “Segnalo che il Comune ha deciso di dotarsi di un dirigente tecnico ad hoc come previsto dalla normativa. Venerdì 20 ottobre in un convegno a Villa Letizia andremo a confrontarci con il Mef e la Corte dei Conti su tutti gli aspetti che stanno dietro a questa importante forma di finanziamenti che arriva dall’Europa e che ci deve trovare pronti sotto tutti gli aspetti. Il Comune di Livorno ha stipulato anche un accordo con la Guardia di Finanza per monitorare e evitare infiltrazioni di ogni tipo su questi investimenti che atterreranno sul nostro territorio”.

Condividi: