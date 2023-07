Scacco matto, Greta campionessa italiana U14

Decisiva l'ultima partita in cui Greta ha vinto con una brillante combinazione di scacco matto. Quarto posto per Ettore Bassi. Ottima la prestazione della società Livorno Scacchi, prima di Toscana e nona in Italia

Greta Viti vince il campionato italiano under 14 femminile di scacchi con un perentorio 8 su 9. La livornese ripete l’exploit dello scorso anno nella categoria superiore superando 40 agguerrite avversarie. Decisiva l’ultima partita in cui Greta ha dovuto rimediare ad un errore in apertura per poi vincere con una brillante combinazione di scacco matto. Sembrava tutto facile dopo la vittoria con la titolata Gaia Costantino ma al quinto turno arrivava la doccia fredda della sconfitta con Amalia Manco. Ma Greta non si disuniva e metteva in fila altre 4 vittorie che la portavano al titolo italiano. Ottima la prestazione della società Livorno Scacchi, prima di Toscana e nona in Italia. Ottimo risultato di Ettore Sassi che conquista un quarto posto ex aequo su 175 giocatori nel torneo under 12 con 7 vittorie e 2 sconfitte. Edoardo Fulgentini chiude ottavo ex aequo nello stesso torneo ma si è letteralmente mangiato il secondo posto con una svista nell’ ultima partita che aveva fino all’ora dominato. Svista comprensibile dopo 8 giorni di dure battaglie e ore e ore di gioco sempre all’attacco nello stile del brillante 2012 livornese. Buona la prova di Filippo Buonagurio e Samio Leoni . Hanno completato la squadra amaranto Mario Federico, Gabriele Valtriani e il veterano Raul Barbetti. Una parola a parte per il piccolissimo Luca Doronzo all’esordio assoluto a soli 7 anni. Il campionato italiano giovanile si è svolto a Tarvisio con la partecipazione record di oltre 1000 giocatori. La scuola di scacchi Carlo Falciani al museo di storia naturale, che tanti campioncini ha sfornato in questi anni, riprenderà le lezioni il primo sabato di ottobre mentre gli scacchi saranno protagonisti a Effetto Venezia.

