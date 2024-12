Scali Saffi, arrivati stamattina i primi 6 box provvisori

Sono iniziate stamattina in scali Saffi, con il posizionamento dei primi 6, le operazioni di scarico dei box dove gli esercenti di via Buontalenti si trasferiranno provvisoriamente durante i lavori di realizzazione del nuovo mercato. Il cronoprogramma prevede la collocazione dei 56 box totali in scali Saffi e in parte in piazza Cavour entro fine gennaio. Dopodiché ci sarà la messa a punto impiantistica propedeutica al trasferimento vero e proprio. Specifichiamo che i supporti frontali “sotto” al marciapiede sono momentanei. Le operazioni di scarico dei moduli prefabbricati proseguiranno domattina.

