Scali Saffi, danneggiati tre box. Il sindaco: “Individueremo il vandalo con le telecamere”

Risveglio amaro per gli ambulanti del mercato di via Buontalenti che stamattina hanno fatto la scoperta: danneggiati tre dei diciassette box prefabbricati presenti in scali Saffi. Ignoti hanno colpito tre vetri di altrettanti moduli prefabbricati. Non è dato sapere se a mani nude (o calci) oppure con un oggetto: a terra stamattina non erano presenti particolari segni. Resta, appunto, l’amarezza per l’accaduto. “Siamo rimasti sorpresi e al tempo stesso siamo preoccupati pensando che lì a breve porteremo la nostra merce – spiega Simone Toschi, presidente del Ccn Buontalenti, che ringraziamo per la disponibilità – Mi auguro che questo episodio faccia riflettere l’amministrazione e le forze dell’ordine affinché venga garantito un pattugliamento costante tutte le notti. Chiederemo un incontro per avere delle garanzie in questo senso”. Arriva poi, a stretto giro, il commento del sindaco: “La zona è sorvegliata dalle telecamere con le quali andremo a individuare chi ha compiuto questo atto di vandalismo. Se qualcuno poi pensa che provando a fare danni nei confronti dei percorsi più belli di riqualificazione che stiamo facendo in città ci fermeremo o rallenteremo sappia che “l’ha buttata di fuori”. Anzi, per il carattere che abbiamo le cose si fanno e si faranno prima”.

