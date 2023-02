Scatta il divieto di svolta a sinistra sul viale Italia da piazza Sant’Jacopo in Acquaviva

Scatta un'ordinanza, determinata per motivi di sicurezza, che prevede l'istituzione della direzione obbligatoria a destra in piazza Sant'Jacopo in Acquaviva

Da martedì 14 febbraio non sarà più consentita ai veicoli la manovra di immissione verso sinistra da piazza Sant’Jacopo in Acquaviva nel viale Italia. Scatta infatti un’ordinanza, determinata per motivi di sicurezza, che prevede appunto l’istituzione della direzione obbligatoria a destra in piazza Sant’Jacopo in Acquaviva (carreggiata lato nord e carreggiata lato sud posta a prolungamento della via omonima) in prossimità dell’intersezione con viale Italia. Da entrambe le uscite della piazza la visibilità sulla sinistra è molto scarsa, specialmente in alcune ore del giorno.

