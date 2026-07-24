Scattano i controlli straordinari contro mezzi truccati e irregolari

Il prefetto Dionisi: "La tutela della vita viene prima di tutto". Verifiche su modifiche illegali, assicurazioni, patenti, revisioni, caschi e anche sui monopattini elettrici. La decisione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo il crescente numero di incidenti

I numerosi incidenti stradali che, negli ultimi mesi, hanno visto coinvolti ciclomotori e motocicli hanno indotto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito oggi in Prefettura, ad adottare un piano straordinario di controlli finalizzato a rafforzare la sicurezza sulle strade e a prevenire comportamenti particolarmente pericolosi. L’iniziativa, coordinata dalla Questura di Livorno, vedrà impegnate congiuntamente le Forze di Polizia, la Polizia Locale e la Motorizzazione Civile di Livorno, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. I controlli riguarderanno le eventuali modifiche illegali dei veicoli, la copertura assicurativa, il possesso del titolo di guida, la revisione, la regolarità delle targhe, l’utilizzo del casco e ogni altro requisito previsto dal Codice della Strada. Nel corso della riunione è stato inoltre deciso di programmare specifiche attività di controllo presso le officine meccaniche e i centri autorizzati alla revisione dei veicoli, per verificare il rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge e garantire la massima affidabilità delle verifiche tecniche. “L’obiettivo – ha dichiarato il Prefetto Giancarlo Dionisi – è prevenire comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della circolazione. Un motorino modificato illegalmente non rappresenta soltanto una violazione delle norme, ma può costituire un grave pericolo per chi lo guida e per tutti gli altri utenti della strada, soprattutto quando ad utilizzarlo sono ragazzi molto giovani”. “Di fronte all’aumento degli incidenti che coinvolgono ciclomotori e motocicli – ha aggiunto il Prefetto – è dovere delle Istituzioni mettere in campo ogni iniziativa utile a prevenire tragedie. La tutela della vita e dell’incolumità delle persone viene prima di tutto. Allo stesso tempo vogliamo garantire ai cittadini anche il diritto alla quiete pubblica, contrastando quei comportamenti che compromettono la vivibilità delle nostre città”. Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione assicurata dalla Polizia Locale e ha ringraziato la Motorizzazione Civile di Livorno per la pronta disponibilità e il qualificato supporto tecnico che offrirà nell’ambito delle attività di controllo. Nel corso del Comitato è stata infine ribadita la necessità di mantenere alta l’attenzione anche sui monopattini elettrici, proseguendo con i controlli sul rispetto delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità pubblica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©