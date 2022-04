Scegli la strada giusta. Il questore incontra gli studenti insieme ad esempi di vita e sport

Nella mattina di giovedì 21 il questore Massucci ha voluto concludere personalmente gli ultimi due incontri nelle scuole livornesi aderenti al progetto Scegli la strada giusta, incontrando due preziosi rappresentanti del teatro e dello sport cittadino che hanno raccontato la loro esperienza di lavoro, dalla quale hanno tratto una grande lezione di vita.

Il tenore Marco Voleri e Giulia Aringhieri con le loro vite intrecciate fra teatro e sport hanno stimolato i ragazzi a riflettere sull’importanza dell’impegno per raggiungere i propri sogni.

Così come Marco Vannini delle Fiamme Oro Sez. Giovanile della Scherma – e la pesistica- ha raccontato come uno stile di vita sano possa essere raggiunto con lo sport ed i valori della perseveranza e sacrificio.