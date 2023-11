Sciarpa tricolore a otto commissari di polizia livornesi

I commissari livornesi in videocollegamento dall'ufficio del questore Stellino con la scuola superiore di polizia a Roma dove si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani

I commissari livornesi premiati sono Angela Amato, Annamaria Fraschini (Digos), Sauro Badalamenti (Polizia Stradale), Alessandro Puccia (Upgsp), Fabio Contini (Divisione Pas), Andrea Sottoscritti (in quiescenza), Antonio Valente (Commissariato di Rosignano) e Antonio Vozzella (commissariato di Piombino, non presente in foto)

Ci sono 8 livornesi tra i 574 commissari di polizia che stamattina hanno ricevuto la sciarpa tricolore. Videocollegati dall’ufficio del questore Stellino insieme alle altre questure d’Italia con la scuola superiore di polizia a Roma, dove si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani, i commissari livornesi Angela Amato, Annamaria Fraschini (Digos), Sauro Badalamenti (Polizia Stradale), Alessandro Puccia (Upgsp), Fabio Contini (Divisione Pas), Andrea Sottoscritti (in quiescenza), Antonio Valente (Commissariato di Rosignano) e Antonio Vozzella (commissariato di Piombino, non presente in foto) hanno ricevuto dal questore la sciarpa tricolore, simbolo dell’Autorità di pubblica sicurezza prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai funzionari della polizia.

