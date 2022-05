Scompare da casa domenica, ritrovato nel bosco due giorni dopo

Il dispositivo di ricerca dei vigili del fuoco era composto da: una squadra di terra, personale TAS 2 (topografia applicata al Soccorso) con il posto comando avanzato che ha gestito le ricerche, personale SAPR (droni) e 2 unita cinofile. Sul posto anche polizia e ambulanze del 118

Mediagallery

Nella serata di lunedì 16 maggio, poco prima delle 20, è stato attivato il dispositivo di ricerca dei vigili del fuoco per la ricerca di una persona scomparsa, classe 1980, uscita da casa intorno alle 11.30 della mattina di domenica 15 e avvistata poi nella zona del Corbolone con il suo scooter.

Il 42enne è stato rintracciato soltanto la mattina di martedì 17 maggio nelle vicinanze del crocevia del Corbolone intorno alle 7.40 in buone condizioni di salute ed è stato affidata al personale sanitario intervenuto per le eventuali cure e i soccorsi del caso. Il dispositivo di ricerca dei vigili del fuoco era composto da: una squadra di terra, personale TAS 2 (topografia applicata al Soccorso) con il posto comando avanzato che ha gestito le ricerche, personale SAPR (droni) e 2 unita cinofile. Sul posto anche polizia e ambulanze del 118.