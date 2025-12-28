Scontro tra due auto in via Bedarida
Violento scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 dicembre in via Bedarida
Violento scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 dicembre in via Bedarida.
Sul posto le ambulanze del 118, gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso e i mezzi Aamps per la rimozione dei detriti sull’asfalto.
