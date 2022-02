Scooter gettato nel fosso: il motorino è rubato. Indagini in corso

Municipale e carabinieri sono all'opera per individuare l'autore del gesto. Il motorino è risultato rubato come denuncia ricevuta dai militari

Indagini in corso da parte di carabinieri e polizia municipale per cercare di individuare chi ha gettato uno scooter nel fosso di viale Caprera nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio (foto Lorenzo Amore Bianco).

Già da un primo intervento era risultato chiaro che il veicolo segnalato non fosse un rottame, bensì un ciclomotore funzionante (almeno fino a quando non è stato buttato in acqua).

Fatto confermato quando il padre del proprietario si è rivolto alla centrale operativa della polizia municipale dopo aver riconosciuto il veicolo, un Aprilia Scarabeo che era stato rubato, come da denuncia presentata ai carabinieri.

Lo stesso proprietario, di concerto con l’Ufficio Igiene e Rifiuti del Comune di Livorno, organizzerà il recupero del mezzo.