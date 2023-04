Scoperta a Pasqua una seconda cisterna a Villa Maurogordato

Le foto del deposito d'acqua sotterraneo scoperto a Pasqua scattate da Reset Livorno che ringraziamo per l'invio

L'incredibile scoperta è stata fatta dal presidente di Reset Livorno, l'associazione che ha la manutenzione del verde del parco dalla primavera 2022: "In tutto abbiamo contato 8 pozzi e 2 cisterne. Potrebbe essere una vera e propria opera idraulica sotterranea". La direttrice Roselli: "Nei secoli passati era ben consolidata una cultura dell'acqua"

Un deposito di acqua sotterraneo. E’ l’incredibile scoperta fatta nel giorno di Pasqua da Giuseppe Pera, presidente di Reset Livorno, a Villa Maurogordato a Monterotondo, per l’esattezza in prossimità della Noria. E’ stata una intuizione quella che ha portato a questa scoperta: “Stavamo rientrando dalla pulizia dell’oliveta all’interno del grande sgambatoio per cani quando sotto ai nostri piedi ci siamo accorti che stavamo camminando su dei mattoni. Osservando meglio si trattava di mattoni rossi che sfioravano la terra. Se fosse la volta di una struttura sotterranea?“. E così Pera l’indomani alla intuizione, affiancato da Anna Roselli, direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Responsabile Servizio Cultura Reti scolastiche Museo Patrimonio Espropri, proprietaria di Villa Maurogordato, ha aperto un tombino adiacente ai mattoni e con una scala si è calato scoprendo la cisterna: “Ci sarà almeno un metro d’acqua” prosegue Pera. Il deposito è molto grande perché a circa 40 metri dal tombino in cui si è calato Pera ce n’è un altro che conduce al deposito stesso. Quella scoperto a Pasqua è di fatto il secondo dopo la piazza cisterna, come viene chiamato il primo deposito scoperto. “Complessivamente abbiamo contato 8 pozzi e 2 cisterne. Cosa che mi fa pensare che nella Maurogordato sotterranea potrebbe esserci una vera e propria opera idraulica. Speriamo che la Provincia possa valorizzare al meglio questa nuova scoperta. Qui ogni giorno scopriamo un angolino nuovo”. Sulla scoperta interviene anche la direttrice Roselli: “Dalla primavera 2022 la Provincia di Livorno, proprietaria del complesso Villa Maurogordato, sigla con RESET il patto di collaborazione per la manutenzione del parco della villa. Molti interventi sono stati attuati da allora. Piace ricordare ad esempio: la “pulitura” dell’antica Oliveta che ha riportato alla luce piante di Olivo anche centenarie che nel tempo erano state soffocate dall’Edera ed altre essenze lianose e completamente affogate dalla vegetazione; il completamento della pulitura dalla vegetazione della serra in ghisa dei fratelli Gambaro con anche la liberazione da macerie ed altro della sottostante tinaia; la completa “pulitura” dell’area limitrofa alla Villa, un tempo “giardino dei Calamai”, che ha consentito di riportare alla luce un berceaux, la fontana scomparsa da anni, la piazza di lastre a pietra serena che ha rivelato coprire una ampia cisterna sottostante per l’accumulo di acqua; la liberazione dalla vegetazione della cupola sovrastante la cappella per il rito ortodosso che i Maurogordato avevano realizzato all’interno della Villa. Insomma un gran lavoro svolto grazie ai volontari di Reset sotto la guida del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Interessante scoprire come nei secoli passati fosse ben consolidata una “cultura dell’acqua“, una specifica attenzione sia alla sua raccolta e conservazione sia alla sua regimazione. nel corso dei lavori sono stati infatti scoperti: pozzi e cisterne in gran numero l’ultima di queste durante le festività pasquali. Una cisterna di notevoli dimensioni che ancora una volta è stata realizzata nel sottosuolo in prossimità della Noria (macchina per sollevare l’acqua con una serie di tazze fissate su catena mosse da animali e/o dall’uomo o da motore) che ancora visibile a Villa Maurogordato in prossimità della Serra, pur non più funzionante, conserva ancora all’interno il sistema di sollevamento dell’acqua”.

