Scoperta davanti al Goldoni la teca con i resti della QS15

Si tratta della Teca con i resti dell’auto della scorta del giudice Falcone che nel maggio del 1992 venne fatta esplodere per mano della mafia a bordo della quale viaggiavano gli agenti di polizia di scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani ed Antonio Montinaro

Posizionata davanti al Teatro Goldoni (fino alle 18), la mattina di venerdì 9 febbraio è arrivata a Livorno per la prima volta la QS15, Quarto Savona15 il nome in codice di una Fiat Croma, nell’ambito della iniziativa “dal sangue versato al sangue donato” promossa dall’Associazione DonatoriNati e volontari della Polizia di Stato con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Ufficio scolastico Provinciale. Si tratta della Teca con i resti dell’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone che nel maggio del 1992 venne fatta esplodere per mano della mafia a bordo della quale viaggiavano, oltre al giudice e alla moglie Morvillo, gli agenti di polizia di scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.

Dopo la scopertura della teca da parte delle autorità (prefetto D’Attilio, questore Stellino, sindaco Salvetti) nel Teatro si è svolto il dibattito – condotto dalla giornalista de La Nazione Michela Berti – tra gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori livornesi e Tina Montinaro che racconterà la sua storia di moglie del capo scorta Antonio Montinaro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©