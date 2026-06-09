Scoperti due sacchi abbandonati sul Romito contenenti eternit

Foto inviata nel comunicato stampa

Il materiale è stato rinvenuto in località Le Vaschette dagli operatori di Aamps/Retiambiente. Indagini della Polizia Municipale per risalire ai responsabili dell'abbandono

Non potevano passare inosservati agli operatori di Aamps/Retiambiente due sacchi in polietilene di grosse dimensioni, si legge in un comunicato stampa, contenenti materiale di risulta da lavorazioni edili abbandonati nelle ore notturne accanto ad un cassonetto stradale per la raccolta dei rifiuti in località Le Vaschette sul Romito a ridosso della scogliera. Sul posto sono prontamente intervenuti gli Ispettori Ambientali che, prima di nastrare il materiale rinvenuto per impedirne il contatto con i passanti, hanno constatato che in buona parte si tratta di eternit e, quindi, di un rifiuto speciale-pericoloso. L’abbandono è stato segnalato alla Polizia Municipale che ha avviato le indagini per risalire all’autore prefigurandosi un reato di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023. Il materiale verrà rimosso da una ditta specializzata nel trattamento di tale tipologia di rifiuti allertata da Aamps/Retiambiente.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook/instagram “Aamps Livorno”.

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