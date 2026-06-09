Scoperti due sacchi abbandonati sul Romito contenenti eternit
Foto inviata nel comunicato stampa
Il materiale è stato rinvenuto in località Le Vaschette dagli operatori di Aamps/Retiambiente. Indagini della Polizia Municipale per risalire ai responsabili dell'abbandono
Non potevano passare inosservati agli operatori di Aamps/Retiambiente due sacchi in polietilene di grosse dimensioni, si legge in un comunicato stampa, contenenti materiale di risulta da lavorazioni edili abbandonati nelle ore notturne accanto ad un cassonetto stradale per la raccolta dei rifiuti in località Le Vaschette sul Romito a ridosso della scogliera. Sul posto sono prontamente intervenuti gli Ispettori Ambientali che, prima di nastrare il materiale rinvenuto per impedirne il contatto con i passanti, hanno constatato che in buona parte si tratta di eternit e, quindi, di un rifiuto speciale-pericoloso. L’abbandono è stato segnalato alla Polizia Municipale che ha avviato le indagini per risalire all’autore prefigurandosi un reato di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023. Il materiale verrà rimosso da una ditta specializzata nel trattamento di tale tipologia di rifiuti allertata da Aamps/Retiambiente.
Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]
Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook/instagram “Aamps Livorno”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.