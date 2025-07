Scoperto un caso di Dengue, stasera disinfestazione dalle zanzare al Parterre

La disinfestazione da parte di Aamps partirà alle 22.00 e il parco resterà chiuso per le 24 ore successive, ovvero per tutta la giornata di domani 23 luglio. Il paziente, già dimesso dal reparto di Malattie Infettive diretto dal dottor Sani, è in buone condizioni di salute e non rappresenta un rischio diretto di contagio

Oggi martedì 22 luglio, dalle ore 22.00, Aamps effettuerà una disinfestazione urgente dalle zanzare, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, al Parco Sandro Pertini in viale Carducci. Il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento di disinfestazione, ovvero per tutto la giornata di domani 23 luglio. L’intervento si è reso necessario a seguito della segnalazione al Comune, da parte Dipartimento della Prevenzione Azienda Usl Toscana Nord Ovest, di un caso importato di Dengue (malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre); la stessa Asl ha indicato l’area in cui va circoscritta la disinfestazione. Per consentire l’intervento il sindaco Salvetti ha firmato una specifica ordinanza.

Il paziente, dimesso dal reparto di Malattie Infettive diretto dal dottor Spartaco Sani, è in buone condizioni di salute e non rappresenta un rischio diretto di contagio per altre persone. “Siamo felici – conferma il primario Sani – del rapido decorso della malattia reso possibile anche grazie a una diagnosi tempestiva confermata dai colleghi del Laboratorio di Microbiologia. Proprio per questo colgo l’occasione per ricordare l’importanza di rivolgersi immediatamente al più vicino ospedale nel caso di sintomi febbrili al ritorno da mete turistiche considerate a rischio sanitario. Individuare quanto prima il problema permette alla persona coinvolta di ricevere al più presto le cure più opportune e quindi avere decorsi più brevi e meno impegnativi, ma consente anche di evitare epidemie locali grazie alle misure di profilassi ambientale così come indicate dal Dipartimento di Prevenzione”.

In un comunicato stampa, la Usl Toscana nord ovest fa sapere che la Dengue può essere trasmessa in modo indiretto qualora una zanzara del genere Aedes – come la zanzara tigre – punga una persona infetta nei primi giorni di malattia e, successivamente, trasmetta il virus pungendo un altro individuo. Per questo per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare rapidamente la densità di zanzare al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi.

