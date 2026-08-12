Scossa di magnitudo 3.7 avvertita in città

Immagine tratta dall'Ingv

L'evento sismico è stato localizzato dall'Ingv al largo della costa toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa). Giani e Dika: “Verifiche concluse senza criticità”

Ore 10:57:09 di oggi 12 agosto, magnitudo 3.7. Torna a tremare la terra. E’ la terza scossa in 9 giorni avvertita a Livorno. Quest’ultimo evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) al largo della costa toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) ad una profondità di 9 chilometri. Le prime segnalazioni sono arrivate sui social e in redazione. Dal Comune rendono noto che in relazione all’evento è stata attivata la fase operativa su scala locale di “preallarme” e che dalle ore 11 è stato aperto ed è pienamente operativo il Ce.Si (Centro Situazioni) con presidio tecnico operativo nella sede della Protezione Civile comunale in via dell’Artigianato 41/A. Per segnalazioni, informazioni o richieste di supporto legate all’evento sismico, è attivo il numero di emergenza della Protezione Civile Comunale: 0586824000.

Giani e Dika: “Verifiche concluse senza criticità”

La Regione Toscana ha attivato il sistema regionale di Protezione Civile e le verifiche svolte nell’immediatezza dell’evento non hanno evidenziato criticità né segnalazioni di danni a persone o cose. “Desideriamo ringraziare le Prefetture, i Comuni, i Vigili del Fuoco, il personale della Protezione Civile che anche in questi giorni a ridosso di Ferragosto sono al lavoro pronti a intervenire con la consueta rapidità. Anche in questa occasione la macchina della Protezione Civile della Toscana ha dimostrato grande capacità di risposta”.

Le ultime due scosse

La nuova scossa arriva a pochi giorni da altri due eventi che hanno riportato l’attenzione sul fenomeno sismico nel territorio. Il 4 agosto una scossa di magnitudo 4.3 è stata avvertita distintamente in numerose zone di Livorno. L’Ingv aveva localizzato l’epicentro a 7 chilometri a ovest di Pisa, a una profondità di 8 chilometri. La Protezione Civile aveva comunicato di non aver riscontrato danni, mantenendo comunque attiva la Sala Operativa Comunale per il monitoraggio della situazione. Una nuova scossa era stata poi registrata nella mattina di domenica 9 agosto. In quel caso si era trattato di un terremoto di magnitudo 2.4, avvenuto alle 8.37.27, con epicentro a circa 4 chilometri a ovest di Pisa, a 17 chilometri da Livorno.

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