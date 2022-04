Scossa di terremoto all’Abetone. A Livorno nessuna segnalazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) alle 15:51:37 del 23 aprile all’Abetone in provincia di Pistoia, ad una profondità di circa 12 chilometri. Il presidente Giani su Fb poco dopo la segnalazione dell’INGV: “Sono in contatto con la sala regionale, subito attivate le procedure per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”. Sentiti da QuiLivorno.it nel pomeriggio del 23 aprile, intorno alle 17,30, il comando dei vigili del fuoco di Livorno e la Protezione Civile del Comune confermano di non aver ricevuto alcuna segnalazione dalla città.