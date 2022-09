Scritta antisemita al mercato. “Sdegno e condanna unanimi”

Il commento di Francesco Gazzetti: "È qualcosa di inaccettabile e gravissimo e che offende i valori e la storia di un'intera città"

Una scritta antisemita sulla saracinesca di un banco al mercato in via Buontalenti. Una scritta in bianco, vergata con una bomboletta spray, apparsa venerdì 9 settembre: “Ebreo” con una stella di David appesa ad un patibolo per impiccagione. Un gesto raccapricciante che provoca fastidio solo alla vista. A lanciare l’allarme, dalla sua pagina Facebook, è il consigliere regionale del Pd, Francesco Gazzetti: “Nausea e disgusto. È questo che suscita la rivoltante scritta scoperta oggi sulla saracinesca di uno dei banchi del mercato a Livorno – scrive il consigliere – È qualcosa di inaccettabile e gravissimo e che offende i valori e la storia di un’intera città. Ecco perché voglio manifestare alla comunità ebraica livornese tutta la mia vicinanza e solidarietà. E ringrazio chi mi ha invitato questa foto che documenta un gesto che merita sdegno e condanna unanimi”.

