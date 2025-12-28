Scritte sui muri, scende in campo la Comunità Islamica

Sopralluogo con il sindaco, l’assessora Cepparello, Aamps, SegnalaLi e i rappresentanti del territorio: cancellazione delle scritte vandaliche e un messaggio condiviso di responsabilità civica, con l’idea di trasformare le pareti in spazi di espressione positiva e di educare le nuove generazioni al rispetto della città

Domenica 28 dicembre alle 10 il sindaco Salvetti e l’assessora Cepparello, insieme ad Aamps, SegnalaLi e al security manager Giampaolo Dotto e al rappresentante del Consiglio di Zona 1, hanno effettuato un sopralluogo in zona La Cigna. Alcuni rappresentanti della Comunità Islamica cancelleranno le scritte sui muri in via Teresa Mattei.

“Una sinergia che porta decoro alla città. Qui magari potrebbero nascere dei murales al posto di queste scritte che hanno imbrattato queste pareti”. “Speriamo che questa iniziativa sia contagiosa”, ha chiosato Giampaolo Dotto.

“Speriamo che questa non sia solo la prima iniziativa – spiegano dalla comunità islamica- vogliamo sensibilizzare i nostri figli perché il futuro sono loro. Livorno è la nostra città”.

