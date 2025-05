Scrive con la bomboletta sul muro dell’Arena Astra, writer denunciato

Denunciato un 33enne residente a Livorno per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. All’interno dello zaino 6 bombolette spray e 4 pennarelli per graffiti

La polizia nella notte tra il 9 e il 10 maggio ha denunciato un livornese per deturpamento e imbrattamento. Nello specifico, alle 03.40 circa, una volante stava transitando in piazza Luigi Orlando quando, all’altezza del muro perimetrale del circolo “Arena Astra”, ha notato un uomo, che teneva al guinzaglio un cane, impegnato a tratteggiare sul muro, con una bomboletta spray, una grossa lettera “P”.

Accortosi della volante, il writer ha nascosto la bomboletta spray all’interno del suo zaino, appoggiato a terra a poca distanza e si è incamminato verso il centro città, nella speranza di non essere stato visto dalle forze dell’ordine.

È stato però immediatamente fermato dai poliziotti, i quali, hanno trovato all’interno dello zaino 6 bombolette spray e 4 pennarelli per graffiti.

Si tratta di un trentatreenne residente a Livorno che è stato veniva quindi accompagnato negli Uffici della questura e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

