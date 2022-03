Scuola Bartolena, raccolta di aiuti per la popolazione ucraina

Il materiale raccolto sarà destinato alla Chiesa Ucraina di Livorno (via Temistocle Guerrazzi, 45) e al Centro di raccolta del Comune di Livorno

Mediagallery

La Scuola Bartolena, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla pace, alla solidarietà e alla convivenza civile, in un momento di estrema emergenza come questo, apre le sue porte sabato 12 marzo dalle 9 alle 12, organizzando una raccolta di beni di prima necessità in favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra. La raccolta sarà gestita dal personale scolastico nei cortili di tutti i plessi della scuola. Il materiale raccolto sarà destinato alla Chiesa Ucraina di Livorno (via Temistocle Guerrazzi, 45) e al Centro di raccolta del Comune di Livorno (ex Circoscrizione 2, Scali Finocchietti 4). Nell’occasione genitori e alunni/e potranno visitare una piccola mostra di disegni e/o messaggi di solidarietà realizzati dalle varie classi.