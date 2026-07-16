Scuole, piano estivo da 3,8 milioni per manutenzioni e efficienza energetica

Il sindaco Salvetti: “Scuola e sociale restano al primo posto nelle politiche dell’amministrazione”. Tredici gli interventi totali distribuiti in numerosi istituti cittadini (nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie) tra adeguamenti antincendio, riqualificazione energetica e lavori straordinari: la maggior parte delle opere sarà conclusa entro la riapertura dell'anno scolastico. La vicesindaca Camici ha ricordato che il Comune ha scritto ad Anci, chiedendo che si faccia portavoce con il Governo affinché vengano stanziate risorse specifiche per affrontare le ondate di calore negli edifici scolastici

di Giulia Bellaveglia

L’estate si conferma il periodo strategico per intervenire sugli edifici scolastici cittadini. Approfittando della pausa estiva, il Comune di Livorno ha avviato un piano di lavori per riconsegnare scuole più sicure, moderne e sostenibili. L’investimento complessivo sfiora i 3,8 milioni di euro, grazie a risorse comunali e finanziamenti ministeriali, regionali e nazionali. “Abbiamo pensato di rinnovare questo appuntamento – spiega il sindaco Luca Salvetti – perché consente di avere un quadro complessivo di ciò che stiamo facendo e rappresenta anche un utile vademecum per seguire i singoli cantieri. Il piano estivo vale quasi quattro milioni di euro e conferma una scelta precisa: scuola e sociale restano al primo posto nelle politiche dell’amministrazione”. Gli interventi seguono tre direttrici principali. La prima riguarda l’adeguamento antincendio, con un investimento di 890mila euro, che interesserà l’istituto San Gaetano (ex Pazzini), edificio scolastico e palestra Michelangelo, il complesso Razzauti-Gamerra e la scuola con palestra Lambruschini. Saranno migliorati impianti, vie di fuga e compartimentazione degli spazi, innalzando gli standard di sicurezza. La seconda linea è dedicata all’efficientamento energetico, con 1,5 milioni di euro interamente coperti da contributi a fondo perduto del programma regionale PR FESR e dal Conto Termico del GSE. Gli interventi nascono infatti anche dall’esigenza di adattare gli edifici scolastici ai cambiamenti climatici, migliorando gli impianti per affrontare le ondate di calore, ridurre i consumi energetici e aumentare il comfort all’interno delle scuole. I lavori interesseranno il nido Santelli e il polo Tartaruga-Puccini, con cappotti termici, nuovi infissi, sistemi di ventilazione e raffrescamento, pompe di calore e tecnologie smart per ridurre i consumi e migliorare il comfort. Il terzo capitolo riguarda la manutenzione straordinaria, con oltre 1,39 milioni di euro destinati ai centri infanzia Mondolfi, La Rosa e Piccolo Principe e alle secondarie Borsi, Marradi e Tesei. Sono previsti rifacimenti di coperture, facciate, servizi igienici, pavimentazioni e azioni strutturali, compresi quelli contro lo sfondellamento dei solai. L’amministrazione investirà anche sugli spazi esterni, con l’installazione di strutture ombreggianti, gazebo, tende e vele in alcuni servizi educativi per contrastare il caldo e rendere più vivibili le aree all’aperto. Accanto ai grandi cantieri proseguiranno le manutenzioni ordinarie dei tecnici comunali. La maggior parte delle opere sarà conclusa prima della riapertura delle scuole, mentre gli interventi più complessi proseguiranno per fasi, così da garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. Complessivamente il piano comprende 13 interventi distribuiti in diversi plessi scolastici cittadini. Tra gli interventi già programmati figurano il consolidamento del solaio del vano scale della scuola primaria Thouar, la riparazione di una perdita idrica al nido Alveare, la messa in sicurezza del vano scale del nido Casa del Re e la sistemazione dei vetri degli infissi della scuola primaria Bini. La vicesindaca Libera Camici ha ricordato che il Comune ha scritto ad Anci, chiedendo che si faccia portavoce con il Governo affinché vengano stanziate risorse specifiche per affrontare le ondate di calore negli edifici scolastici. “Un intervento di questa portata – ha sottolineato – non può ricadere esclusivamente sui Comuni”.

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