Seconda certificazione internazionale per i Bagni Lido

Sostenibilità, turismo e accessibilità. I Bagni Lido, storico stabilimento balneare di Livorno, stanno portando avanti una serie di progetti finalizzati al rispetto dell’ambiente, all’inclusione e al concetto di piazza sul mare da vivere quasi tutto l’anno. Iniziative con risvolti importanti sotto diversi punti di vista, tanto che i gestori della struttura hanno invitato l’amministrazione comunale per fare il punto della situazione e illustrare le ultime novità. Nella mattinata di giovedì 28 agosto, l’amministratore delegato Riccardo Ganni e i direttori Michele e Nicola Ganni hanno aperto le porte al sindaco Luca Salvetti, all’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello e all’assessora al bilancio e al demanio marittimo Viola Ferroni. È intervenuta anche Annalisa Coli, responsabile sindacale della Confesercenti provinciale. Già lo scorso anno, i Bagni Lido avevano ottenuto la certificazione internazionale ISO 13009 grazie al rispetto di alcuni requisiti legati alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità. Primo stabilimento balneare di Livorno a conseguirla, i Bagni Lido sono andati avanti su questa strada – sempre con il supporto dello staff di Progetto Ambiente – e nei giorni scorsi hanno ottenuto un’altra certificazione internazionale (ISO 9001) per la qualità dei servizi. “Siamo orgogliosi di queste due certificazioni di eccellenza – ha commentato Riccardo Ganni – sono la dimostrazione della nostra professionalità e del nostro impegno costante sulla qualità, sulla sicurezza, sull’accessibilità e sulla sostenibilità. Penso per esempio ai pannelli fotovoltaici, all’illuminazione a basso impatto energetico, all’uso delle docce con il braccialetto digitale per ridurre il consumo di acqua, all’isola ecologica e al sollevatore per persone con disabilità per l’accesso al mare e alla piscina”. Inoltre, per la seconda estate consecutiva, all’interno dello stabilimento balneare è stato installato un eco-compattatore, un macchinario per la raccolta della plastica in grado di ridurre il volume delle bottiglie favorendone il riciclo. L’iniziativa – in collaborazione col consorzio Corepla – ha contribuito a contrastare l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, inoltre ai clienti dei Bagni Lido sono stati consegnati alcuni premi in base al numero di bottiglie riciclate e punti accumulati. Un’altra novità importante è la possibilità di prenotare gli ombrelloni giornalieri, un servizio che permette anche ai turisti e ai clienti non stagionali di godersi il mare e i servizi dei Bagni Lido. “Un’iniziativa sempre più centrale nella vita del nostro stabilimento balneare”, hanno detto Michele e Nicola Ganni. Inoltre, quest’estate, i Bagni Lido e il Comune di Livorno hanno stipulato una convenzione per l’inserimento socio-terapeutico di un giovane con disabilità, attualmente impiegato in alcune attività di segreteria e accoglienza in affiancamento al personale dello stabilimento. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il centro per l’impiego, con il contributo del consorzio Crossover e il supporto operativo del Parco del Mulino. La chiusura estiva è fissata per domenica 21 settembre, ma i Bagni Lido riapriranno dopo appena due settimane (sabato 4 ottobre) per l’inizio della stagione autunnale. Nei mesi di ottobre e novembre, infatti, il sabato e la domenica sarà possibile accedere gratuitamente allo stabilimento e noleggiare ombrelloni, sdraio e lettini dalle 10:30 alle 17:30. Negli stessi orari saranno aperti anche il bar e il self service per colazioni, pranzi e aperitivi. “Ogni weekend – hanno aggiunto i fratelli Ganni – ci sarà anche un evento per i bambini e le bambine, senza dimenticare la grande festa di Halloween e altri appuntamenti a scopo benefico. A ottobre e novembre saremo aperti solo per trattamenti elioterapici, ludici, ricreativi e sportivi, senza servizio di salvataggio come da normativa. La stagione autunnale, come quella primaverile, rientra nel nostro progetto finalizzato a vivere lo stabilimento balneare almeno 9 mesi su 12”. Il sindaco Salvetti ha sottolineato che “in un momento così delicato per i balneari, durante il quale si discute molto di gestioni, accessi e normative, la priorità è che ci siano strutture e servizi all’altezza della situazione”. “E i Bagni Lido – ha aggiunto Salvetti – rappresentano indubbiamente un esempio per la qualità delle strutture e dei servizi, con particolare attenzione al tema ambientale e all’accessibilità”. “I Bagni Lido sono molto più di un semplice stabilimento balneare – ha chiuso Annalisa Coli – qui ogni dettaglio parla di innovazione, attenzione e visione futura. I gestori riescono sempre a unire tradizione e modernità, senza mai perdere di vista il benessere della loro clientela. Confesercenti è orgogliosa di essere al fianco di imprese così”.

