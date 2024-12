Seconda finale mondiale Oceanman per il livornese Fabio Donati

Il forte atleta del D.L.F Nuoto Livorno nella categoria 60-69 anni si conferma ai vertici mondiali bissando il quinto posto ottenuto lo scorso anno alla finale di Puket in Thailandia che assume maggior valore in considerazione del fatto che ogni entrano in categoria atleti più giovani

Seconda finale mondiale Oceanman in acque libere per il livornese Fabio Donati oggi 14 dicembre a Kite beach Jumeirah a Dubai. Soddisfazione per il quinto posto nella gara Sprint 2 k dove si sono sfidati gli atleti di tutto il mondo che nel corso del 2024 hanno conquistato il podio nelle varie tappe del circuito. Il forte atleta del D.L.F Nuoto Livorno nella categoria 60-69 anni si conferma ai vertici mondiali bissando il quinto posto ottenuto lo scorso anno alla finale di Puket in Thailandia che assume maggior valore in considerazione del fatto che ogni entrano in categoria atleti più giovani. “Confermare il piazzamento dello scorso anno mi riempie di orgoglio perché nonostante abbia ormai 66 anni mi confronto con atleti più giovani provenienti da tutto il mondo. In Italia invece le categorie sono di 5 anni e sarei quindi avvantaggiato mentre nelle gare internazionali sono di 10 anni”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©