Sei biciclette a pedalata assistita per la Polizia Municipale

La comandante Annalisa Maritan: "Stare sul territorio con le biciclette, vuol dire fare una vera e autentica attività di prossimità, perché fa sì che tanti cittadini si rivolgano più facilmente alle nostre pattuglie"

Il Comando della Polizia Municipale ha da oggi sei nuovi mezzi: si tratta di biciclette a pedalata assistita che costituiscono una novità per la nostra città.

“Grazie all’orografia prevalentemente pianeggiante della nostra città, è possibile svolgere un tipo di servizio che ci avvicina ancora di più ai cittadini – dichiara la Comandante Annalisa Maritan – Il raggio d’azione sarà quello dei parchi, del centro cittadino, dei viali a mare, ma anche i quartieri. Stare sul territorio con le biciclette, vuol dire fare una vera e autentica attività di prossimità, perché fa sì che tanti cittadini si rivolgano più facilmente alle nostre pattuglie per fare segnalazioni o chiedere indicazioni in modo più diretto e immediato”.

