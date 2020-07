Selfie con Conte, livornese la ragazza nel video che ha fatto il giro del web

Si chiama Alessandra Cantini, 28 anni, artista, e il video in cui la si vede avvicinarsi al premier per una fotografia, e scambiare alcune battute, ha fatto letteralmente il giro del web

E’ livornese (“felicissima di esserlo”) la ragazza che il 2 luglio ha fatto il selfie con Giuseppe Conte a Roma. Si chiama Alessandra Cantini, 28 anni (detto per inciso compiuti durante il lockdown, il 18 marzo), artista, e il video di Dire – in cui la si vede avvicinarsi al premier per una fotografia (nella foto il selfie postato da Alessandra sul proprio profilo Instagram) con Conte che, notandola senza mascherina, le dice “manteniamo le distanze” – ha fatto letteralmente il giro del web: da Agenzia Dire, appunto, a Repubblica.it passando per Corriere.it, Huffingtonpost.it e tanti altri quotidiani e siti. “Non avrei immaginato che sarebbe diventato così virale – spiega raggiunta telefonicamente da QuiLivorno.it a Roma dove si trova per impegni personali prima di tornare a Livorno e poi ripartire per Trieste per un impegno di lavoro musicale – E comunque la mia non è stata una “avances”, come ho letto, ma una provocazione”. La 28enne stava camminando in via del Corso quando un passante ha esclamato: quello è Conte. Così si è avvicinata. E da lì è nato il selfie.