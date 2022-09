SEM e progetto Modì, partecipa al questionario sulla mobilità a Livorno

Per la Settimana Europea della Mobilità Simurg Ricerche e CNR Istituto per la BioEconomia, insieme alla Provincia di Livorno, promuovono la quarta edizione dell’indagine sulla “Mobilità dei cittadini di Livorno, Collesalvetti, Cecina e Rosignano”.

Il questionario online, realizzato nell’ambito del progetto Modì, di cui la Provincia di Livorno è capofila, indaga sulle abitudini di spostamento dei cittadini, sui problemi relativi alla mobilità e invita i partecipanti ad indicare proposte e suggerimenti per migliorare la mobilità dei territori coinvolti.

Per rispondere al questionario occorre cliccare sul link seguente: https://bit.ly/questmodi2022

Il questionario è reperibile anche sul sito della Provincia www.provincia.livorno.it

Il progetto Modì, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, vede la partecipazione di enti pubblici (oltre alla Provincia ci sono i Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Cecina) enti di ricerca (IBE CNR), associazioni ambientaliste (WWF Livorno, FIAB ed Euromobility) imprese private (Simurg , CRAS e PEPA Italia). L’obiettivo principale è quello promuovere forme di mobilità dolce e sostenibile, attraverso una serie coordinata di azioni (incentivi, nuove piste ciclabili, campagne di sensibilizzazione) che mirano a contribuire alla riduzione delle emissioni nocive.

Obiettivi che rientrano in pieno tra quelli della Settimana della Mobilità, ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le Amministrazioni pubbliche e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle nostre città.

Per l’edizione 2022, in programma dal 16 al 22 settembre, la Commissione Europea ha scelto di sottolineare l’importanza di una maggiore collaborazione sui territori per promuovere un cambiamento degli stili di vita in favore di una mobilità attiva. La parola chiave 2022 è Better Connections, Mix And Move! Migliori connessioni, cambia, combina i mezzi e vai!

Andare a piedi, con i mezzi pubblici o scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto significa cambiare in meglio il nostro modo di muoverci e di vivere lo spazio in cui viviamo.

Per capire come promuovere il cambiamento verso abitudini più sostenibili è indispensabile conoscere come si muovono i cittadini e quali fattori determinano le loro scelte. Per questo è importante rispondere al questionario che servirà proprio a mettere a fuoco le abitudini di spostamento e come intervenire per favorire un cambiamento positivo e rispettoso dell’ambiente.

Per maggiori informazioni: www.progettomodi.it

